أصدر أمين العاصمة المقدسة المكلف صالح بن علي التركي عدداً من القرارات الإدارية، شملت إعادة هيكلة وكالة البلديات الفرعية وتوحيد الهيكل التنظيمي لها وإنشاء إدارات جديدة، إضافة إلى تكليف وتدوير موظفين في مناصب مختلفة وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، وبما يضمن رفع الكفاءة والفاعلية في إدارات الوكالة وتوحيد الجهود، والتركيز على تقديم خدمات بلدية مميزة للمواطنين والمقيمين والزوار.



وأوضحت أمانة العاصمة أنه روعي عند إعادة الهيكل الجديد إزالة التداخل في إجراءات العمل بين الإدارات المختلفة بوكالة البلديات، فضلًا عن رفع مستوى الشفافية والتحكم في جميع ما تقدمه من خدمات، إضافة إلى تحقيق المرونة وسرعة سير الأعمال، واستمرار التطوير وبهدف تحسين الأداء ورفع الإنتاجية.

وشملت القرارات الجديدة ارتباط عدد من الإدارات العامة والإدارات الفرعية بوكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، إذ يرتبط به مساعد الوكيل، إضافة إلى (7) إدارات عامة و(5) إدارات و(16) بلدية فرعية ومرتبطة، جاءت على النحو التالي:

الإدارة العامة للتراخيص وسلامة الغذاء، الإدارة العامة للتعديات، الإدارة العامة لتجربة العميل، الإدارة العامة لتطوير أداء البلديات، الإدارة العامة للشؤون الفنية، الإدارة العامة لشؤون الخدمات، الإدارة العامة لتحسين المشهد البصري.

إضافة إلى 5 إدارات فرعية هي إدارة المشاريع وإدارة الشؤون الإدارية والتنظيمية والوحدة الإعلامية والوحدة التخطيطية ومدير المكتب، كما شملت القرارات (13) بلدية فرعية هي (المنطقة المركزية والحديبية والعمرة والشرائع والمعابدة والشوقية والعزيزية والزيمة وبحرة وجنوب مكة والشعيبة والعتيبية والمسفلة)، إضافة الى (3) بلديات مرتبطة هي: بلدية محافظة الجموم وبلدية عسفان وبلدية مدركة.

كما شمل قرار إعادة الهيكلة إنشاء عدد من الأقسام والوحدات الإدارية المرتبطة بهذه الإدارات العامة والإدارات الفرعية وتحديد مهمات الأقسام والوحدات الإدارية حسب ما تقتضيه المصلحة، إذ تم تكليف إدارة الحوكمة المرتبطة بالإدارة العامة للدعم المؤسسي بالعمل على صياغة المهمات وتحديث الدليل التنظيمي والصلاحيات اللازمة بالتنسيق مع وكالة البلديات.