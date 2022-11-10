تمكنت فرق طبية متخصصة بالأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة من تركيب دعامة داخل شريان كلية مريض في العقد السادس من عمره باستخدام ثاني أكسيد الكربون بدلاً من الصبغة.

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المريض حضر للعيادة وهو يعاني ارتفاع وظائف الكلى وارتفاع ضغط الدم مع وجود صعوبة في التحكم بالضغط، إذ تم عمل التحاليل اللازمة إضافة إلى أشعة دوبلر للأوعية بقسم الدوبلر التي أوضحت وجود تضيق في شريان الكلية اليمنى. وبين التجمع بأنه تمت إحالة المريض إلى قسم الأشعة التداخلية وبعد دراسة الحالة أُجريت للمريض القسطرة، وذلك باستخدام غاز ثاني أكسيد الكربون (بديلاً عن الصبغة) وتم علاج المنطقة المتضيقة بشريان الكلية اليمنى عن طريق وضع دعامة وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد. يذكر أن مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة قد أجرى 42441 فحصاً إشعاعياً خلال الربع الثالث من العام الحالي 2022م، فيما أُجريت 1657 عملية جراحية خلال الفترة ذاتها.