حققت جامعة الملك عبدالعزيز المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر الجامعات الملتزمة بالعمل المناخي، بحسب تصنيف مؤسسة التايمز لتأثير الجامعات العالمية لعام 2022، وذلك وفقاً لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز الأثر الإيجابي.وأكد مدير مركز التميز لأبحاث التغير المناخي بالجامعة الدكتور مازن عسيري، أن تحقيق جامعة المؤسس، مرتبة متقدمة في التصنيف يكشف اهتمام الجامعة بمجال الأبحاث المناخية والتغير المناخي ودراسات تقييم الأثر محلياً وعالمياً، وتطوير نموذج مناخي مميز بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030.وأفاد، أن المركز يُنشئ قاعدة بيانات مناخية على مستوى المملكة، من خلال استخدام أساليب التنبؤ المناخي قصيرة وطويلة المدى، مع تقييم إسقاطات نماذج التغير المناخي وتأثيراتها على المملكة، إذ يعمل ذلك على محاكاة المناخ المستقبلي لفهم التغير المناخي بصورة أوضح، وتقييم أثر ذلك على العديد من العناصر مثل الأمطار ودرجات الحرارة على المستويين المحلي والإقليمي.