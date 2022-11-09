ينطلق موسم حائل 2022، في نسخته الثانية، يوم الخميس 17 نوفمبر، ويستمر نحو 37 يوماً، ويتضمن العديد من البطولات الرياضية المتنوعة، والأنشطة والفعاليات الترفيهية المختلفة، التي تستهدف الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال حفل الافتتاح.

وقال وزير الرياضة رئيس موسم حائل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل «نسعد بقرب انطلاق موسم حائل 2022، هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا، التي تحظى بإرث حضاري عميق، ومواقع أثرية تاريخية مميزة، يعود تاريخها إلى عشرات الآلاف من السنين، ونتطلع إلى أن يكون موسم حائل في نسخته الجديدة مكاناً مناسباً لكل الضيوف والزوار، ليستمتعوا بمختلف الأحداث الرياضية والثقافية والترفيهية المتنوعة».

وأضاف «إقامة موسم حائل 2022 تجسد المكانة التراثية والحضارية التي تمتاز بها هذه المنطقة، وتعكس الدعم غير المسبوق الذي نحظى به من قيادتنا الرشيدة حفظها الله، نحو الوصول لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسنسعى بالتعاون مع شركائنا من القطاعين العام والخاص لإبراز هذا التاريخ العريق، بما ينعكس إيجاباً على استقطاب السياح والزوار من مختلف دول العالم».

ومن المُقرر أن يشهد موسم حائل 2022، العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية ذات الشعبية العالية، ومن أبرزها كأس موسم حائل للصقور، وسباق الهجن، فضلاً عن إطلاق المنطقة الترفيهية والرياضية في متنزه المغواة، التي ستضم العديد من الأنشطة النوعية التي تستقطب أفراد العائلة كافة، إلى جانب انطلاق متحف الصقور.

ويسعى موسم حائل 2022 للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تطوير قطاع الفعاليات في المجالات الرياضية والترفيهية والسياحية والثقافية كافة، وتقديم فعاليات جاذبة تعزز من ازدهار الاقتصاد الوطني وحيوية المجتمع.