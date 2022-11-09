امتدح القنصل الياباني العام في جدة «إيزورو شيمورا» الأداء المهني لصحيفتي «عكاظ» و «سعودي جازيت» والتغطية الواسعة والمميزة في شتى المجالات على الصعيدين الدولي والمحلي، منوها بدورهما في تعزيز العلاقات بين السعودية واليابان.

جاء ذلك خلال زيارته للمقر الرئيسي لمؤسسة عكاظ اليوم (الأربعاء)، إذ كان في استقباله رئيس تحرير صحيفة «عكاظ» والمشرف العام على صحيفة سعودي جازيت الزميل جميل الذيابي والمدير العام عبدالله حسون وعدد من قيادات الصحيفة، ومديرو التحرير بالصحيفتين.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بين القنصل ورئيس التحرير حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، والدور الكبير الذي يلعبه الإعلام في الوقت الراهن، وتأثير التقدم التكنولوجي الرقمي في نقل الأخبار والمعلومات محلياً ودولياً. كما بحث اللقاء المستجدات المحلية والدولية وقضايا المنطقة

وطاف القنصل شيمورا على الأقسام المختلفة للصحيفتين، وتعرّف على آليات الأداء الرقمي والورقي، وفي نهاية الزيارة تبادل الضيف الياباني ورئيس التحرير الهدايا التذكارية، ممتنا لمدى الحفاوة والترحيب اللذين قوبل بهما.