أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور نائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة عصر اليوم (الأربعاء)، صلاة الميت على والدة الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

كما أدى الصلاة، سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، والأمير فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز (ابن الفقيدة)، والأمير سعود بن سلمان بن محمد، ومستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سلمان بن محمد، ومحافظ الدرعية الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.