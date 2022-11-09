دشن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم الأربعاء، مشروع الاستحقاق المحاسبي بإمارة المنطقة، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير الشؤون المالية بوزارة الداخلية سلطان الخميس.

وأكد أمير القصيم أن المشروع يأتي ضمن ركائز رؤية المملكة 2030 المعنية بتحسين جودة الحسابات المالية، وتعزيز الشفافية وضمان كفاءة الأداء وتحسين المخرجات. واستمع سموه إلى شرح من وكيل إمارة القصيم عن برنامج تحسين نظام المحاسبة الحكومية ومعايير التدقيق المحاسبي، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.