أعلنت شركتا «بن غاطي للتطوير العقاري» ومقرها دبي، وعلامة صناعة الساعات والمجوهرات العالمية «جاكوب آند كو»، عن تعاونهما لتطوير مشروع ناطحة سحاب فائقة الفخامة في إمارة دبي تحت اسم «برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» يطمحان من خلاله إلى تسجيل رقم قياسي لأطول مبنى سكني في العالم.

ويأتي تعاون العلامتين التجاريتين العالميتين الأول من نوعه بهدف دمج تراثهما الغني وخبرتهما الاستثنائية في القطاع العقاري وقطاع صناعة الساعات.

وستقام الفعالية الكبرى التي ستشهد إزاحة الستار عن برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» في السادس عشر من نوفمبر الجاري، في كوكاكولا آرينا في منطقة سيتي ووك بإمارة دبي.

يضع «برج بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز»، معيارا جديدا للعقارات رفيعة المستوى بوصفه برجا شاهق الارتفاع، حيث تمثل ناطحة السحاب الفريدة من نوعها بداية حقبة جديدة من أسلوب المعيشة الفخمة، وتهدف إلى تحقيق رقم قياسي بوصفها أحد أطول المباني السكنية في العالم، وتقف شامخة بفخامة في قلب الخليج التجاري وهي المنطقة المالية الأكثر شهرة في دبي.

يضم التصميم المقترح أكثر من 100 طابق مكون من وحدات سكنية فخمة تتراوح بين غرفتين وثلاث غرف نوم.

وتتميز هذه الجوهرة المعمارية الشاهقة بتصميمات فريدة من نوعها موقعة ومصممة بشكل مشترك على الطراز المميز لعلامة صناعة الساعات والمجوهرات «جاكوب آند كو» والمطور الرائد في دبي «بن غاطي».

ويوفر برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» طوابق متعددة مخصصة لمرافق الراحة مثل مسبح مفتوح والمعروف بمسبح الـ«إنفنتي» بإطلالة كاملة على أفق دبي، ومنتجع صحي فاخر، وصالة للألعاب الرياضية. كما يضم البرج المتكامل فريق كونسيرج مخصصا يقدم خدمات تجارية حسب الطلب مثل الرعاية النهارية والحارس الشخصي والسائق والطاهي الخاص.

وتعليقًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الهندسة المعمارية في شركة «بن غاطي للتطوير» محمد بن غاطي: نشهد اليوم شراكة مهمة بين علامتين تجاريتين تتميزان بتفكيرهما المتشابه في السعي الدؤوب نحو تحقيق ما يتخطى المألوف.

وتابع «بن غاطي» بقوله إن ما حققته «بن غاطي» في مجال العقارات من خلال إنشاء علامة تجارية تقوم على فلسفة تصميمية متميزة وهوية معمارية تشبه إلى حد كبير ما حققته شركة «جاكوب آند كو» في عالم الساعات والمجوهرات.

ويضيف محمد بن غاطي قائلًا: «لقد استوحينا الإلهام من تحركات الساعات المعقدة التي تفوقت في ساعات (جاكوب آند كو) وقمنا بدمجها في العناصر الرئيسية للبرج، كتجسيد القمم ذات الشكل الماسي الموجودة في قمة البرج لتمثل زخرفة فريدة من نوعها مستوحاة من تصميم الجواهر المقطوعة بدقة من (جاكوب آند كو) وهذه هي ذروة التصميم الفاخر في هذا البناء المستحضر وهي ميزة فريدة تضيف المزيد من الفخامة إلى أفق إمارة دبي».

من جهته، يقول رئيس مجلس الإدارة والمدير الإبداعي لشركة «جاكوب آند كو ريزيدنسز» جاكوب أرابو: «ستتألف وحدات البنتهاوس هذه المستوحاة من مجموعات صناعة الساعات العالمية لدينا من ثلاثة أنواع يحمل كل منها اسم أشهر 3 ساعات من جاكوب آند كو الرائدة: وهي فلورز دي جاردن، واسترونوميا، وبليونير. وسيكون التصميم الداخلي لمجموعة وحدات البنتهاوس مستوحى مباشرة من عناصرها الجمالية الفريدة. كما هو واضح أن بنتهاوس بليونير هي جوهرة التاج للبرج المتكامل».

وتتكون الوحدات السكنية من مجموعتين، الأولى مجموعة أحجار الياقوت (السافاير) والتي تتألف من وحدات سكنية تضم غرفتي نوم، والثانية: مجموعة أجنحة الزمرد (إيميرالد)، والتي تتألف من وحدات تضم ثلاث غرف نوم.

ويضم الجزء العلوي من برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» خمسة من أفخم وحدات البنتهاوس وأكثرها تميزًا في دبي، حيث تطفو على قمة العالم، وتوفر إطلالات مفتوحة غير محدودة على أفق المدينة بما في ذلك داون تاون وقناة دبي المائية.

ويحتضن برج «بن غاطي جاكوب آند كو ريزيدنسز» أيضا ناديا خاصا حصريا يضم مسبحا مفتوحا واسعا وتشمل وسائل الراحة الفاخرة صالة فسيحة بالإضافة إلى منطقة مناسبات خاصة مخصصة لشركة «جاكوب آند كو». كما تم وضع تصور وتصميم للمواد والتفاصيل والتشطيبات بالتعاون مع مصممي «جاكوب آند كو» الذين يطبقون أعلى درجات الاهتمام بالتفاصيل على نطاق وارتفاع جديد وغير مسبوق.