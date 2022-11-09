نظم المركز الطبي الدولي بجدة حملة للتوعية بسرطان البروستاتا تحت عنوان (افحص لعافيتك) بمناسبة اليوم العالمي لسرطان البروستاتا استغرقت ثلاثة أيام تفاعلية، وقد أقيمت الحملة في كل من المقر الرئيسي بمستشفى المركز الطبي الدولي وفرع مجمع العيادة الأولى بمركز إيتوال اللذين اكتسيا باللون الأزرق عبر واجهة كل مبنى ومن خلال الفعاليات الداخلية.

واشتملت الحملة على العديد من الأنشطة، مع توزيع البروشورات للتوعية بخطورة المرض وكيفية الوقاية منه، خاصة مع تزايد نسب الإصابة به والتي غالباً ما تظهر أعراضها في مراحل متقدمة، إضافة إلى استقبال استشاريي المسالك البولية والمثقفين الصحيين للحضور والإجابة عن أسئلتهم، فضلاً عن البرامج الإذاعية على راديو مكس إف إم.

وركزت الحملة على نشر الوعي والتثقيف الصحي بأسباب سرطان البروستاتا الذي يُعد ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعاً عند الرجال، ودعت إلى ضرورة إجراء الفحوص الدورية للكشف عن المشكلات الصحية التي قد يتعرض لها الرجل، خاصة أن خطورة المرض تكمن في عدم ظهور أي أعراض عند بداية الإصابة به، مع التأكيد على أن تشخيص المرض في مراحله الأولية يحقق نسبة نجاح عالية جداً من الشفاء عكس المراحل المتأخرة.

ومع نجاح حملة التوعية، استقبل قسم جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة في المركز الطبي الدولي وفي مجمع العيادة الأولى العديد من الراغبين بالفحص لغرض الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، مع إجراء اختبار دم PSA الذي يقيس نسبة مادة بروتينية خاصة توجد في الدم وتفرز من البروستاتا وتعتبر زيادتها عن المستوى الطبيعي مؤشراً أولياً لاحتمالية إصابة البروستاتا بالسرطان أو بالالتهاب أو التضخم الحميد. وهذا الفحص الذي يجب إجراؤه سنوياً لمن تجاوز الخمسين، يعطي الطبيب الدافع القوي لعمل فحوصات أخرى في حالة ظهور شيء يدعو للشك في الإصابة.