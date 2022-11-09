ضمن جهود وزارة السياحة المتوافقة مع إستراتيجية منطقة عسير «قمم وشيم»، وما تضمنته محفظة أصحاب المصلحة للممكنات الإستراتيجية لمنطقة عسير، والتي تعتبر من أبرز أماكن الجذب السياحي في البلاد، وامتدادًا لمواءمة مخرجات إستراتيجية المنطقة مع إستراتيجية جامعة الملك خالد، وفي إطار تنمية القدرات البشرية الوطنية وتوطين الوظائف في القطاع السياحي في المملكة، أقامت جامعة الملك خالد ورشة عمل تأسيس كلية السياحة والتراث برعاية وحضور أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وحضور وزير السياحة أحمد الخطيب، إلى جانب مدير الجامعة الدكتور فالح السلمي، وحضور وكيل الوزارة تنمية القدرات البشرية المهندس محمد بشناق، وذلك لغرض الموائمة وتزويد الجامعة وهيئة تطوير المنطقة بالبيانات اللازمة لمراحل تأسيس كلية السياحة في منطقة عسير.

وقال وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب خلال كلمته التي ألقاها الأربعاء 2 نوفمبر 2022، أمام لجنة تأسيس الكلية في جامعة الملك خالد «يسعدني اليوم الوجود معكم في ورشة العمل هذه، حرصاً من وزارة السياحة على أهمية عسير في مستهدفات وزارة السياحة ودعم الوزارة الدائم لجهود تنمية رأس المال البشري في المملكة بشكل عام وفي عسير بشكل خاص التي تصب في مواءمة إستراتيجية عسير مع برامج التدريب والتطوير التي تقدمها وزارة السياحة داخل وخارج المملكة».

وأضاف وزير السياحة، «يعمل في القطاع السياحي في عسير نحو 34 ألفا، ونسبة السعودة تصل إلى 27% ونسعى لأن تكون 70% وأكثر مع حلول العام 2030، في الوقت الذي تم فيه تدريب أكثر من 5 آلاف متدرب ومتدربة من منطقة عسير داخل وخارج المملكة على المهارات الأساسية في القطاع السياحي، منها الإدارية والفنية والمهارات الناعمة والإرشاد السياحي وريادة الأعمال وغيرها وستتواصل الجهود في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لسد الفجوة بين العرض والطلب».

وزاد الخطيب «أبارك لكم من خلال العمل مع الوزارة تعاونكم مع جامعة لاروش العريقة للعمل يداً بيد لبناء كلية السياحة في عسير لتكون واحدة من أعرق كليات السياحة في المملكة، وبدعم وجهود أمير المنطقة سيعمل فريق العمل في وزارة السياحة مع فريقكم لخلق شراكات عالمية جديدة تهدف إلى رفع مستوى جودة المخرجات التعليمية السياحية لتحقيق تطلعات الدولة نحو عسير وأهلها».

ومن ضمن جدول أعمال ورشة تأسيس كلية السياحة في جامعة الملك خالد، ودعمًا لإستراتيجية وتوجهات السياحة الوطنية، قدمت مدير عام جودة وتقييم تطوير القدرات البشرية السياحية الدكتورة عبير العمري عرضًا عن المواءمة بين التوجهات الوطنية لجامعة الملك خالد ووزارة السياحة حيث تضمن العرض طرح برنامج نوعي وفريد بمسمى «دبلوم المنتجعات الجبلية» يتم بناؤه مع فريق الوزارة، جامعة الملك خالد وجامعة لاروش.

يذكر أن هذه الورشة هي استكمال للجهود المبذولة من وزارة السياحة لتعزيز جودة التعليم السياحي ورفع الوعي للالتحاق بالتخصصات السياحية، حيث إنه سبق هذه الورشة توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة وجامعة الملك خالد تضمنت التعاون في تنمية جهود توطين القطاع السياحي على أسس أكاديمية وتدريبية لمستقبل سياحي مزدهر. وقد وقع المذكرة وكيل الوزارة لتنمية القدرات البشرية المهندس محمد بشناق ورئيس الجامعة الدكتور فالح السلمي.