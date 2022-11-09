استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم (الأربعاء)، النائب العام وزير العدل في جمهورية جامبيا داودا جالو.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون المشترك، وبحث تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

كما استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم، معالي وزير الخارجية في جمهورية الأرجنتين سانتياغو أندريس كافيرو، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية الأرجنتينية وسبل تعزيزها وتطويرها في مجالات التعاون كافة، كما تطرق الجانبان إلى أوجه تكثيف التنسيق الثنائي لخدمة المصالح المشتركة بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.