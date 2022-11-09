تمكن فريق طبي متخصص بجراحة العظام والأعصاب والأوعية الدموية في منطقة القصيم من إنقاذ يد شاب من البتر في عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح.

وأكد تجمع القصيم الصحي أن الشاب حضر إلى قسم الطوارئ بمستشفى بريدة المركزي، وهو مصاب بنزيفٍ شديدٍ ويعاني من الألم نتيجة جرح قطعي عميق في رسغ يده اليمنى، وعدم القدرة على تحريك اليد.

وأوضح أنه على الفور قامت الفرق العلاجية بعمل الفحوصات اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية وعمل الأشعة المقطعية، التي أكدت وجود قطع كامل في تسعة أوتار لليد مع تمزق في الشريان الرئيس، إضافة إلى وجود قطع في العصب الوسطي لليد والمعصم نتيجة تعرضه للإصابة بآلة حادة.

وبين أن الفريق المعالج خلال إجراء العملية الجراحية استطاع السيطرة على النزيف وربط الأوتار ببعضها، ومن ثم توصيل العصب لتعود الدورة الدموية لليد بشكل جيد، واستقرار الحالة.

يذكر أن مستشفى بريدة المركزي أجرى أكثر من 7744 عملية جراحية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي 2022م، كما بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم العيادات الخارجية بالمستشفى للفترة ذاتها، 101،613 مستفيداً.