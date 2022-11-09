يشارك المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر في أعمال النسخة الثانية لمعرض ومنتدى مبادرة السعودية الخضراء، المقامة في شرم الشيخ تحت شعار «من الطموح إلى العمل» تزامنًا مع انعقاد قمة المناخ 27.

وتأتي مشاركة المركز في المنتدى والمعرض انطلاقًا من دوره الريادي في تنفيذ مبادرة زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة، التي أطلقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، العام الماضي، التي تستهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وحماية البيئة للأجيال القادمة في المملكة.

ويستعرض مركز «الغطاء النباتي» في منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الجهود الرائدة التي يبذلها كمرجعية رئيسية تقود مبادرات وجهود القطاعين الحكومي والخاص في مجال التشجير، عبر توفير المعرفة والخبرات المعمقة وأفضل الممارسات العلمية والتقنية المتبعة في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

كما يشارك في المعرض المصاحب لمنتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي تم افتتاحه بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة المناخ 27، ويتيح المركز للزوار من خلال وسائط مرئية وتفاعلية التعرف على المبادرات السبع، التي يعمل على تنفيذها، وعلى رأسها مشروع دراسات مبادرة لزراعة 10 مليارات شجرة، إضافة إلى عرض مجسم لمشروع وادي لجب في منطقة جازان.

من جهة أخرى، سيحل الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد بن عبدلله العبدالقادر، ضيفًا رئيسيا في حلقة نقاشية بعنوان «تشجير الصحراء.. توظيف التقنية في تنمية الغطاء النباتي»، ستقام في اليوم الأول من أعمال منتدى مبادرة السعودية الخضراء يوم 11 نوفمبر، وستتناول أهمية الحلول التقنية مثل الذكاء الاصطناعي وحلول الآلة في عمليات التشجير.

وكان المركز أطلق سبع مبادرات لتعزيز الغطاء النباتي في المملكة، وهي مبادرة إعداد دراسة لزراعة 10 مليارات شجرة، والإدارة والتنمية المستدامة للغابات، والحفاظ على الغطاء النباتي واستعادته في المراعي، وتنمية وتطوير الغطاء النباتي والحياة البرية في 50 منتزهًا وطنيًّا عبر زراعة 10 ملايين شجرة، وزراعة 7 ملايين شجرة بالمحميات الملكية، وإشراك القطاعين العام والخاص في تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بزراعة 58 مليون شجرة في الجهات التابعة لهما.

يُشار إلى أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الإحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ للوصول إلى رؤية المركز في خلق غطاء نباتي مزدهر ومتنوع يعزز الاستدامة البيئية ويساهم في جودة الحياة.