استعرضت وزارة العدل، تجربة التحول الرقمي لقضاء التنفيذ بمشروع المحكمة الافتراضية للتنفيذ، ضمن معرض «السعودية الرقمية» الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية خلال مشاركتها في مؤتمر ومعرض Gartner لتقنية المعلومات المقام في مدينة برشلونة الإسبانية.

وقدم وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ سلمان العتيبي خلال المؤتمر عرضاً بعنوان «مستقبل أنظمة العدل الإلكترونية: تجربة المملكة في قضاء التنفيذ»، استعرض خلاله آخر المستجدات الرقمية في التنفيذ.

وتطرق المهندس العتيبي إلى المحكمة الافتراضية للتنفيذ، التي أطلقها معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مؤخرا، بهدف تسهيل الخدمات على المستفيدين، ودعم بيئة قطاع الأعمال، وتحقيق التحول الرقمي الكامل، وتعزيز تنافسية المملكة.

وأوضح أن المحكمة الافتراضية للتنفيذ، هي بنية رقمية تضمن تدقيق الطلب وإحالته بشكل آلي دون أي تدخل بشري، وإصدار ورفع الإجراءات بشكل آلي تحت إشراف قضائي، واطلاع المستفيد على جميع الإجراءات التنفيذية من خلال البوابة ولوحة المعلومات.