استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة السيد فاتح أولوصوي والوفد المرفق له والذي يزور المنطقة حالياً.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير تبوك بالسفير التركي والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة، وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب السفير فاتح أولوصوي عن سعادته بلقاء أمير منطقة تبوك، مشيداً بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.

وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير تركيا لدى المملكة.