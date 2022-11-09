استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي اليوم (الابعاء)، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.

وفي بداية الاستقبال رحب أمير تبوك بالجميع، متناولاً في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.

ومن جانب آخر، تلقى أمير منطقة تبوك برقية شكر وتقدير من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز على ما تحقق من تميز لإمارة منطقة تبوك في مدى الالتزام بالمدد النظامية الخاصة بصرف مستحقات المتعاقدين والخاصة بنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وذلك بناءً على التقرير الوارد من المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بشأن أداء المطالبات المالية للعقود الخاصة بإمارة منطقة تبوك.