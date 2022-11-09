نفذت الشؤون الصحية في محافظة الطائف 77 جولة إشرافية على 229 منشأة حكومية، إضافة إلى منافذ البيع التي شملت 47 منفذاً.

وأشارت صحة الطائف إلى أن عدد المتعالجين ضمن برنامج مكافحة التدخين بصحة الطائف بلغ 3305 مراجعين خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الحالي 2022، إذ تم تقديم الخدمات العلاجية لهم من خلال عيادة مكافحة التدخين، وبلغت نسبة المقلعين عن التدخين خلال هذه الفترة 93 % من بينهم 43 سيدة، في حين كان أصغر المقلعين يبلغ من العمر 12 سنة وأكبرهم 67 سنة.

وأوضحت أن جهود صحة الطائف في مكافحة التدخين تأتي عبر العديد من البرامج من خلال أنشطة توعوية ومعارض نظمتها في المدارس والجهات الحكومية والمراكز الصحية والفعاليات والمناسبات، من بينها اليوم العالمي للامتناع عن تعاطي التبغ، إضافة إلى مشاركتها ضمن اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.