تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، تستضيف إمارة المنطقة الشرقية، اليوم (الأربعاء)، اجتماع لجان السلامة المرورية لإمارات المناطق، بحضور عدد من وكلاء الإمارات ووزارة الداخلية وممثلين من لجان السلامة المرورية في مناطق المملكة والجهات ذات العلاقة.ويلتقي أمير المنطقة الشرقية، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز وكلاء إمارات المناطق المساعدين للشؤون التنموية المشاركين في الاجتماع.يشار إلى أن الاجتماعات الدورية للجان السلامة المرورية تأتي إنفاذاً لتوصية اجتماع أمراء المناطق الذي عقد في رمضان الماضي، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ومناقشة التحديات التي تواجهها اللجان سعياً لخفض الحوادث المرورية، وتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية، بصورة تعزز تحقيق برنامج التحوّل الوطني، الذي يهدف إلى تعزيز السلامة المرورية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.واستقبل أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة (الإثنين) فريق عمل مبادرة «الشرقية تبدع»، بحضور النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية لقطاع الموارد البشرية والخدمات المساندة نبيل الجامع.وثمن الأمير سعود بن نايف، جهود فريق العمل المشارك في التنظيم. وقال: «يسعدني اليوم أن ألتقي بالعاملات على تنظيم مبادرة الشرقية تبدع ولا شك أن وجود كوادر متميزة من شباب وشابات الوطن يعملون على تنظيم مبادرة متميزة ولها أثر كبير على المجتمع أمر يثلج الصدر، فمركز الملك عبدالعزيز العالمي (إثراء) يعتبر شعلة منيرة في سماء المنطقة الشرقية ويقدم الكثير والكثير للوطن وأبنائه».وأضاف، ما نراه من إبداع من مركز إثراء وما يقدمه من برامج ومبادرات لها أثرها، يقف خلفه العديد من الشباب والشابات المبدعين الذي يقضون جل وقتهم في التخطيط والتنظيم للخروج بمبادرة تفيد المجتمع بكل فئاته، فلهم منا كل الشكر والتقدير على هذه الجهود المباركة.من جانبها، أكدت رئيس قسم الإبداع والابتكار في مركز إثراء مزنة الزامل، أن مبادرة (الشرقية تبدع) تسعى إلى تفعيل الحس الإبداعي بين أبناء المنطقة وتكوين شبكة تعاونات وشراكات مستقبلية تسهم في مجملها إلى تعزيز وتطوير المنطقة الشرقية، وإخراج الإبداع الكامن في أفرادها في سعي لتكون المنطقة الشرقية عاصمة الإبداع الأولى في المملكة العربية السعودية.وأضافت، أود أن أبشركم بأنه منذ تدشين المبادرة وحتى الآن تم تقديم أكثر من 200 فعاليّة وستنطلق أكثر من 300 فعاليّة في الأيام القادمة وحتى نهاية الموسم، تتضمن معارض فنيّة، جلسات حواريّة، ورش عمل، عروضاً مسرحيّة، وغيرها من الأنشطة الإبداعية المتنوعة في مجالات الفن والأدب والثقافة والرياضة والتصميم والإنتاج والطهي والكثير غيرها التي يساهم في تفعيلها أكثر من 20 شريكاً إستراتيجياً وأكثر من 230 شريكاً إبداعياً في 10 مناطق من المنطقة الشرقية.كما شهدت «الشرقية تبدع» تفاعلاً عالياً إعلامياً وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فقد حققت حتى الآن أكثر من 4 ملايين تفاعل مع المحتوى الإعلامي الرقمي وعبر وسم الشرقية تبدع في المنصات المختلفة.