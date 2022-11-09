اعتمد مجلس القضاء الإداري في جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر ديوان المظالم بالرياض، أمس، مدونة التفتيش القضائي لعامي 1441 - 1442، إضافة إلى إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وتشكيل دوائر عدد من المحاكم.وقال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب: إن المجلس اعتمد اختيار الشيخ عمر بن محمد السعدان رئيساً للإدارة العامة للتفتيش القضائي، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات.