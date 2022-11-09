اعتمد مجلس القضاء الإداري في جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف بمقر ديوان المظالم بالرياض، أمس، مدونة التفتيش القضائي لعامي 1441 - 1442، إضافة إلى إعادة تشكيل دوائر المحكمة الإدارية العليا وتشكيل دوائر عدد من المحاكم.
وقال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب: إن المجلس اعتمد اختيار الشيخ عمر بن محمد السعدان رئيساً للإدارة العامة للتفتيش القضائي، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات.
وقال الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الدكتور علي الأحيدب: إن المجلس اعتمد اختيار الشيخ عمر بن محمد السعدان رئيساً للإدارة العامة للتفتيش القضائي، وناقش عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، واتخذ بشأنها عدداً من القرارات.