جاء قرار مجلس الوزراء، في الجلسة التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، بتعديل مدة الإقامة في حالة الدخول لمرة واحدة لكافة أغراض تأشيرة الزيارة، لتكون 3 أشهر، وتعديل جدول هيكل التأشيرات لتكون صلاحية تأشيرة المرور للزيارة 3 أشهر ومدة الإقامة 96 ساعة، وبدون رسم، متواكباً مع حالة الحراك الدائمة التي تشهدها السعودية، التي جعلت العالم بمختلف ثقافاته يتجه إلى المملكة، في ظل هذ الكمِّ الهائل من النشاطات والفعاليات المتنوعة في كل بقعة من ‏بقاع السعودية.وبهذا القرار، تسهل السعودية على قاصديها وزوارها إجراءات السفر والإقامة؛ بالتزامن مع خطة المملكة لتكون وجهةً سياحيةً، وثقافيةً، وفنيةً، ورياضيةً رائدةً على مستوى ‏المنطقة، بعدما أصبح باستطاعة الزوار والسيَّاح من الخارج ترتيب أجندتهم ‏السياحية، لحضور الفعاليات المتنوعة في السعودية الجديدة، والاختيار بين ما يناسبهم من تلك الفعالياتِ المبهرة، التي تتواءم ‏مع مختلف الأعمار والاهتمامات، وتلبي تطلعات الجميع في الداخل والخارج؛ ما يتيح حرية ‏الاختيار بين الفرص غير المسبوقة، للاستكشاف والاستمتاع بما تزخر به ‏المملكة من وجهات سياحيّة وتراثية، ذات عبق تاريخي وفعاليات متميزة، الأمر الذي يجعلنا جميعاً نشعر بالزهو والافتخار.