كشف مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي عن توجه الأمن العام بالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي لفرض غرامة على المركبات التي تعرقل مرور سيارات الإسعاف و الطوارئ، موكدا أن فرض العقوبة على المخالف سيحد من تجاوز البعض ممن لا يلتزمون بأنظمة وقوانين التوعية المرورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الفريق البسامي في جلسة حوارية ضمن المؤتمر العلمي للممارسات الذكية في التعامل مع حالات الطوارئ والذي تقيمه المديرية العامة للدفاع المدني بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي و الجمعية الجغرافية السعودية و ذلك في مدينة الرياض.

وأكد البسامي أنهم يخططون مع الزملاء في هيئة الهلال الأحمر السعودي لرصد مخالفة عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ وذلك من خلال سيارات الهلال الأحمر نفسها.