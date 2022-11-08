أقر المجلس التعليمي بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير في جلسته ال45 من الدورة ال24 للعام الحالي، عدداً من التوصيات التي تسهم في تجويد العملية التعليمية والاستثمار الأمثل للقيادات، بتنظيم من أمانة التعليم بالإدارة.

واستعرض أمين الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة محمد ناصر، في بداية اللقاء أبرز نتائج وتوصيات الجلسة السابقة، فيما أوضح مدير عام التعليم في المنطقة ورئيس المجلس الدكتور أحمد العُمري، أنه جرى بحث عدد من المحاور المهمة، وإقرار أربع توصيات أبرزها: العناية بمستويات المعرفة العليا في الممارسات التدريسية وجعل ذلك أولوية في عمل الإشراف التخصصي، وإعداد منهجية فاعلة للارتقاء بنتائج الطلاب والطالبات في المحكات المختلفة بما يكفل تكامل الأدوار بين كافة الشركاء، وأهمية تفعيل وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات للتدريب وإعداد محتوى تدريبي متميز يمكن تقديمه من خلالها، والتنسيق بين أمانة التعليم والتخطيط والتطوير والموارد البشرية لتفعيل التعاقب القيادي.

وشهد اللقاء تقديم أربع أوراق عمل، تضمنت «دور منصات التواصل الاجتماعي في التعليم»، قدمها مدير مكتب التعليم بشرق أبها عبدالله محمد، فيما تناول مدير مكتب التعليم بشمال أبها المكلف ياسر القاسمي «آليات رفع مستوى نواتج التعلم وفق مؤشرات ترتيب هيئة التقويم والتعليم»، وناقشت المعلمة في ابتدائية ومتوسطة التحفيظ الأولى بأبها رحمة عسيري «التطوير المهني للمعلم - مشكلات وحلول»، كما قدمت المشرفتان بإدارة التخطيط والمعلومات بتعليم المنطقة زهرة عسيري ونورة الشهراني «تخطيط التعاقب القيادي وفق رؤية 2030». يُذكر أن مجلس الإدارة التعليمي يضم مديري ومديرات الإدارات والمكاتب، وعددا من المعلمين والمعلمات، والمشرفين والمشرفات، وتشرف عليه أمانة التعليم بالمنطقة.