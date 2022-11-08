وصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، إلى الرياض، اليوم (الثلاثاء)، لحضور الاجتماع التاسع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يعقد غداً (الأربعاء).

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

كما كان في استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.