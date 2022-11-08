أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أمس (الإثنين)، أن نيابة الجرائم الاقتصادية باشرت التحقيق مع تشكيل عصابي إجرامي منظم، مكون من مواطنين و4 وافدين من جنسيات عربية، بتهمة تزييف النقود، إذ تم إيقافهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات لإحالتهم إلى المحكمة المختصة.وكشفت إجراءات التحقيق قيام الجناة بإعداد وكر مخصص ومزود بآلات إلكترونية لطباعة العملات الورقية.ونوه المصدر إلى أن الجناة يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 سنة، وغرامة مالية تصل إلى 500.000 ريال، طبقاً للمادة الثانية من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.وشدد المصدر على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والموجبة لعقوبات مشددة.وأكد المصدر، أن النيابة العامة ماضية في حماية التعاملات المالية النقدية من كل أشكال الجناية، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة بحق كل من تسول له نفسه المساس بالأمان المالي النقدي والاقتصاد الوطني.من جهته، قال المحامي أحمد الراشد لـ«عكاظ»: «جرائم تزييف النقود من الجرائم الكبيرة الموجبة للحبس الاحتياطي، وتتولى نيابة الجرائم الاقتصادية التحقيق فيها، وتحال للمحكمة الجزائية وتصدر العقوبات وفق نظام التزييف».