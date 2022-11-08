أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من نوع (ف -15 إس)، وذلك عند الساعة (22:52) من مساء (الأحد) الموافق 6 نوفمبر الجاري؛ نتيجة خلل فني أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالمنطقة الشرقية.وأوضح العميد المالكي نجاة الطاقم الجوي المكون من ضابطين، بعد استخدام كرسيي النجاة، كما أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.وأشار إلى أن لجنة تحقيق باشرت مهماتها لمعرفة تفاصيل أسباب الحادث.