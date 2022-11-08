فيما حددت وزارة التعليم غداً (الأربعاء)، كآخر موعد لتسليم النسخة الورقية ونماذج الإجابة والأسئلة البديلة لأسئلة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1444هـ من قبل المعلمين والمعلمات، أكدت الوزارة أهمية أن يطلع المشرف التربوي أو مدير المدرسة على الأسئلة التي أعدها المعلم حديث التخرج أو متدني الأداء الوظيفي؛ للتأكد من اكتمال الشروط، وتوضح له الملاحظات، ويكون المشرف مع المعلم ومدير المدرسة مسؤولين عن سرية الأسئلة وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله.وبينت الوزارة في دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات للعام الدراسي الحالي أن يكلف مدير المدرسة المعلمين بإعداد كافة أسئلة الاختبارات، ونماذج الإجابة وتسليمها قبل مواعيد الاختبارات بوقت كاف على ألا يقل عن أسبوعين من بدء الاختبارات النهائية، وأن يعقد اجتماعاً قبل وضع الأسئلة، ويحرر محضراً يوقع عليه كافة المعلمين يتضمن التأكيد عليهم بعدم خروج أسئلتهم في مضمونها ونصوصها عما هو في المقرر الدراسي، ويراعى ألا يشترك في إعداد الأسئلة، أو تصويرها، أو تظريفها، أو الاطلاع عليها من له قرابة من الدرجة الأولى بالطلاب المراد وضع أسئلة الاختبار لهم، أو من صدر بحقه قرار بمنعه من المشاركة في إعداد الأسئلة.وحددت الوزارة بأن يكلف المعلمون بإعداد أسئلة الاختبار وفقاً للضوابط التالية: معلم واحد يقوم بإعداد أسئلة مادته ونموذج الإجابة، ويكون مسؤولاً عن سرية الأسئلة مع مدير المدرسة، وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله، وفي حال وجود أكثر من معلم يتم من قبل مدير المدرسة، بالاتفاق مع معلمي المادة، الاختيار بين أن يكلف كل معلم بإعداد أسئلة مادته للصف الذي يدرسه، ويكون مسؤولاً عن سرية الأسئلة، وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله، أو يشترك معلمو المادة الذين يدرسونها في إعداد الأسئلة ونماذج الإجابة، وتوزيع الدرجات، ويعتبرون مسؤولين مع مدير المدرسة عن سرية الأسئلة، وكل من أوكل إليه أمرها بحكم عمله، وعند وجود معلم له قريب من الدرجة الأولى فإن لمدير المدرسة الخيار في من يقوم بإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة - حسب ما يراه مناسباً - بين معلم آخر في نفس المدرسة أو التعاون مع مدرسة أخرى، أو مكتب التعليم؛ بحيث يتم تسليم الظرف لمدير المدرسة ويكون مسؤولًا مع معد الأسئلة عن سرية الأسئلة.وفي ما يتعلق بالمعلم الذي صدر قرار بنقله، فيجب على مدير المدرسة الاطلاع على نماذج الأسئلة والإجابة للدورين، والنماذج البديلة التي أعدها قبل إخلاء طرفه، ويكون مدير المدرسة والمعلم مسؤولين عن سريتها.