يشارك البريد السعودي «سبل» كناقل لوجستي في مهرجان العسل في منطقة حائل، الذي يقام برعاية أمير حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، تحت إشراف وتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة، خلال الفترة من 7 - 12 نوفمبر 2022، وتقام الفعالية في منتزه السلام، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، حيث تقدم سبل خدمات الشحن المخصّص لنقل العسل طيلة أيام المهرجان، لجميع مناطق المملكة.

ويعتبر مهرجان العسل في حائل مهرجاناً سياحياً يساهم في إيجاد بيئة تسويقية لمنتجات العسل في مكان واحد، ويختص بعرض أصناف مختلفة من العسل الذي تعمل على إنتاجه مناحل المنطقة، ومناخاً لزيادة فرص استثمار النحالين في المنطقة.

كما يهدف المهرجان إلى تمكين النحّالين وإشراكهم في مشروع النهوض بقطاع تربية النحل، وفي تنظيم البيئة الداعمة للنحّالين والمنتجين المحليين، وزيادة تسويق منتجات العسل إلى المستهلكين مباشرة، حيث يقوم النحّالون من جميع مناطق المملكة، وبعض الدول بعرض منتجاتهم من أصناف العسل الطبيعي المختلفة وتسويقها، فضلا عن التعريف بإمكانات المحافظة السياحية، وما تمتاز به من ثروات طبيعية وغطاء نباتي غني ومتنوع، كما يحرص المهتمون من مناطق المملكة وبعض الدول على حضور المهرجان والمشاركة في فعالياته المصاحبة من برامج علمية وترفيهية متنوعة.

وتأتي مشاركة البريد السعودي | سبل لدعم العلامة التجارية، وفرصة للوصول للعملاء المحتملين، من خلال تقديم خدمات التغليف والشحن بجودة عالية لمنتجات العسل لجميع المناطق، انطلاقاً من كونه جهة رائدة في تقديم الخدمات البريدية اللوجستية، والخيار الاستراتيجي الأول للقطاعات الحكومية والخاصة، وكمشغل وطني يمتاز بإمكانات عالية جعلت منه القطاع الأهم في سوق الشحن والنقل اللوجستي على مستوى المنطقة.