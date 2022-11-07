التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، رئيس جمهورية العراق الدكتور عبداللطيف جمال رشيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعدد من المسؤولين في جمهورية العراق.

والتقى الأمير محمد بن سلمان، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية بين البلدين، إضافة إلى استعراض الجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعدد من المسؤولين في دولة الكويت.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون السعودي الباكستاني في مختلف المجالات، والجهود المبذولة في مواجهة التغير المناخي.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، رئيسة وزراء الجمهورية التونسية نجلاء بودن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة بشأن خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة ومكوناتها.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعدد من المسؤولين في الحكومة التونسية.

واستقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مركز المؤتمرات الدولي في شرم الشيخ، اليوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وفرص تطويره في مختلف المجالات.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وعدد من المسؤولين في الحكومة السودانية.