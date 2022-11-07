التقى وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني اليوم، بوفد الاتحاد الأوروبي المعني بالحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان، الذي يزور المملكة حالياً.

وأشار وزير العدل إلى منظومة التشريعات المتخصّصة التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي أخذت بأحدث التوجهات القانونية الدولية الحديثة، وراعت التزامات المملكة في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ودور هذه التشريعات في تحقيق الشفافية والعدالة، بما يعزز حقوق الإنسان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز التطورات التي شهدتها المملكة في المجال الحقوقي والعدلي، وأثرها في تعزيز حقوق الإنسان.كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارة والاتحاد الأوروبي.

واستعرض وزير العدل الإصلاحات التي يشهدها القطاع القضائي والعدلي، وخصوصاً ما يتعلق بحقوق الإنسان في المملكة، مبيناً التطورات التشريعية والإجرائية، إضافة إلى حقوق المتهم وفق نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة ذات العلاقة.

حضر اللقاء السفير سعد بن محمد العريفي المندوب الدائم للمملكة لدى الاتحاد الأوروبي، والسيد باتريك سيمونيه، سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة، إضافة إلى عدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي.