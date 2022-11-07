أعلنت رد تاغ، العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والمتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية، عن إطلاق متجرين رئيسيين في شارع حراء والجامعة بلازا، في إطار جهودها المستمرة لتوسيع حضورها في المنطقة عموماً، والمملكة العربية السعودية خصوصاً، باعتبارها إحدى أبرز العلامات الراسخة في الشرق الأوسط خلال الأعوام الأخيرة.

وعملت رد تاغ منذ تأسيسها على تعزيز حضورها في جدة، حيث ركزت العلامة التجارية المتخصصة بالمنتجات المنزلية والأزياء العصرية على مواءمة ابتكاراتها بما يتوافق مع التطورات في المدينة المميزة الواقعة على ساحل البحر الأحمر. ويتزامن افتتاح المتجرين الأخيرين مع الانتعاش الواضح الذي تشهده جدة على المستويين الاقتصادي والسياحي بعد انتهاء الإغلاق الذي سببته أزمة كوفيد-19.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال شهباز شيخ، الرئيس التنفيذي للمتاجر في رد تاغ: «شهدت جدة على مر السنين نمواً طردياً في جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويأتي افتتاح المتجرين الرئيسيين الجديدين تأكيداً على الاهتمام الكبير الذي توليه رد تاغ لجدة في سياسة التوسع الخاصة بها باعتبارها البوابة الاقتصادية للمملكة؛ وجاء اختيارنا لكل من شارع حراء والجامعة بلازا انطلاقاً من إدراكنا التام لأهميتهما في المشهد الاجتماعي للمدينة».

وتبلغ مساحة متجر الأزياء والأدوات المنزلية المتكامل في شارع حراء 2000 متر مربع؛ في حين يشغل المتجر المتخصص بالأزياء في الجامعة بلازا، وجهة التسوق المميزة مع أكثر من 15 ألف زائر يومياً، مساحةً تُقدر بحوالي 1000 متر مربع بالقرب من جامعة الملك عبد العزيز.

وتقدم رد تاغ تماشياً مع تقاليدها العريقة، عرضاً افتتاحياً لمدة محدودة في متجريها الجديدين يتضمن قسائم هدايا بقيمة 50 ريالا سعوديا قابلة للاسترداد في جميع منافذ البيع في المملكة العربية السعودية على كل عملية شراء تبدأ من 250 ريالا سعوديا. وأضاف شهباز شيخ: «تعتمد عمليات إطلاق المتاجر الجديدة بشكل كبير على ملاحظات العملاء، لذا تُعد العروض الافتتاحية، التي تُعد من تقاليد علامتنا الراسخة، أفضل وسيلة للترحيب بالمتسوقين في هذه المتاجر. كما ندعو عملاءنا إلى زيارة متاجرنا لاختبار مفاهيم الحداثة والاطلاع على تشكيلتنا الخاصة بالشتاء واستكشاف القيم التي تجسدها علامتنا التجارية».

واشتهرت رد تاغ في السنوات الأخيرة بسياسات التوسع والنمو والعروض التي توفر للعملاء تجارب فريدة من نوعها. وأطلقت العلامة في وقتٍ سابق مجموعة من الخدمات المريحة في هذا الإطار، بما فيها خدمة الاستبدال بأي وقت وأي مكان وخدمة مقاسك المثالي وخدمة تنسيق الأزياء وخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل. وتحرص رد تاغ على تعزيز مكانتها الإقليمية في مجال المنتجات المنزلية والأزياء العصرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من الخدمات الجديدة في الشرق الأوسط، وإطلاق برنامج الولاء متعدد المستويات، مكافآت رد تاغ، الذي يضم أكثر من 15 مليون عضو. وحصدت العلامة مؤخراً جائزة ريتيل مي 2021 عن فئة أفضل حملة تسويقية للعام احتفاءً بمساهماتها المميزة.

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