حملة «وازن حياتك» تهدف إلى زيادة الوعي بكيفية تبني نمط حياة صحي يعتمد على ركائز الحملات الـ4 الرئيسية وهي: «تحرك، أرتو، استرح، تغذى»

الحملة تعزز التزام النهدي بتقديم الوعي والتثقيف الصحي لجميع أفراد المجتمع السعودي

تم تجهيز أكثر من 800 صيدلية في 100 مدينة في كافة انحاء المملكة بموازين القياس الذكية الخاصة بحملة «وازن حياتك» والمُصممة لقياس الوزن ومؤشر كتلة الجسم.

أطلقت شركة النهدي الطبية حملة «وازن حياتك» التي تهدف إلى تشجيع أفراد المجتمع السعودي لاتخاذ خيارات صحية واتباع نمط حياة صحي ولخسارة الوزن الزائد لتعزيز صحة ولياقة أفراده بشكلٍ عام.

الحملة تخدم 80% من سكان السعودية من خلال 800 صيدلية تابعة للنهدي في 100 مدينة وقرية مجهزة بموازين القياس الذكية الخاصة بحملة «وازن حياتك»، بالإضافة إلى تقديم خدمة «أسأل الصيدلي» الافتراضية لتزويد الضيوف بالنصائح المتخصصة بكل ما يتعلق بالتحكم بالوزن من أي مكان وفي كل وقت، وتقديم نصائح حول كيفية تبني أسلوب حياة أكثر صحة ونشاط، وجهودنا مستمرة في شركة النهدي لتقديم نبضات أمل لضيوفنا.

وبناء على احتياجات ضيوفنا ولمساعدتهم لتبني نمط حياة صحي، تم تصميم الحملة لتركز على أربع ركائز أساسية، وهي: «تحرك، ارتو، استرح، تغذى»، بالإضافة إلى ذلك، تشمل الأهداف الأساسية الأخرى للحملة تسليط الضوء على أهمية اتباع أسلوب حياة صحي وموازنة جميع جوانب الحياة وتحسين الصحة الجسدية والذهنية بشكلٍ عام، للوقاية من نحو 80 % على الأقل من جميع أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري من النوع 2 بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية، ودحض الخرافات الشائعة حول الأنظمة الغذائية المعقدة وغير المتوازنة، أو الالتزام بتمارين مجهدة لا تتناسب مع لياقة وقدرات كل شخص.

وحول أهداف البرنامج، يوضّح الرئيس التنفيذي لشركة النهدي الطبية المهندس ياسر الجوهرجي بالقول: «في النهدي، نضع صحة ضيوفنا في صميم قراراتنا وأعمالنا. وبصفتنا شركاء لهم نحرص على توفير أعلى جودة من الخدمات والمنتجات والبرامج التي تساعد في تبني نمط حياة صحي». ومن هذا المنطلق خرجنا ببرنامج «وازن حياتك»، الذي نهدف من خلاله إلى تعزيز الصحة العامة وتشجيع ضيوفنا على تبني أنماطا يومية أكثر صحة وتحسين جودة حياتهم. كما نؤكد التزامنا بمواصلة خدمة مجتمعنا ورفع مستوى الوعي حول أهم القضايا الصحية المرتبطة بالأمراض المزمنة، بما يدعم جهود تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 بأن يصبح مجتمعنا مجتمعا حيويا.

وللمزيد من المعلومات حول برنامج وازن حياتك من شركة النهدي وخدماتها، يُرجى زيارة الموقع الالكتروني: https://www.nahdi.sa