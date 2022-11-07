حذرت وزارة الداخلية، من مخالفة أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، مشددة على أنه يترتب على ذلك غرامات مالية.

وقالت وزارة الداخلية إن كل من يخالف أحكام النظام، بنقل التسجيلات أو نشرها أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات، يعاقب بغرامة مقدارها 20 ألف ريال.

يذكر أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، نص على وجوب أن يوضع في الأماكن لوحة أو لوحات ظاهرة تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية، وحظر نقل التسجيلات ونشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة. ويعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يخالف النظام بغرامة مقدارها 500 ريال عن كل كاميرا مخالفة للمواصفات الفنية المبينة، ‏وغرامة 1000 ريال عن كل كاميرا لم تركب وفق ما حدث في وثيقة الشروط، وغرامة 5 آلاف ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات.