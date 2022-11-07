نفذ تعليم جدة ممثلاً بإدارة التربية الخاصة، أخيراً، أحد أهم البرامج التربوية لذوي الإعاقة عبر فعالية شارك فيها أكثر من 10 قطاعات حكومية.وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور نايف الزارع، أن إقامة مثل هذه البرامج والملتقيات التثقيفية إحدى أهم المسؤوليات التي نقوم بها اهتماماً بهذه الفئة الغالية.وأثنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية منال اللهيبي بما شاهدته من تفاعل كبير بين طلاب وطالبات ذوي الإعاقة والمجتمع المحيط.من جانبه، قدم مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم جدة بنين عبدالرحمن الغامدي شكره لكافة الجهات المشاركة.وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة بنات إخلاص الصواف، أنّ الإدارة فعلت خلال شهر أكتوبر الأيام العالمية، وأكدت الصواف، أن من أهم أهداف هذا الشهر توعية المجتمع المحلي بالأيام العالمية للتربية الخاصة، والخدمات المقدمة من وزارة التعليم، والجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، من خلال تقديم مجموعة من الأنشطة التثقيفية، واستضافة أطباء واستشاريين في تخصصات (اضطرابات النمو والسلوك، مخ وأعصاب الأطفال)؛ لتسهيل حصول أولياء الأمور على الإرشادات الخاصة بأبنائهم.وقال مشرف نشاط الطلاب بإدارة التربية الخاصة عبدالله القرني لـ «عكاظ»: حرصنا من خلال دمج الطلاب في الفعالية التوعوية في التربية الخاصة على نقل ما يحدث داخل المدارس من دمجٍ بين طلاب التربية الخاصة وطلاب التعليم العام؛ ليشاهده المجتمع من خلال الاطلاع على مختلف فقرات الفعالية، إيماناً بأن قنوات النشاط الطلابي أفضل قنوات دمجٍ تستطيع غرس الاتجاهات والقيم التي تجعل ذوي الإعاقة يشعرون بأنهم جزء لا يتجزّأ من المجتمع.