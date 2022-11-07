أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، سعي الوزارة إلى تطوير مجال التقنية وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمات الوزارة لمنسوبيها والمستفيدين من خدماتها، مشيراً إلى أن البرنامج (آمر) سيكون عوناً للمسؤولين بالفروع لمتابعة الموظفين في أعمالهم ومنجزاتهم وتقييم أعمالهم بما يحقق الرسالة التي تنشدها الوزارة في تميز مخرجات العمل وجودته.جاء ذلك خلال تدشينه في مكتبه أمس، المرحلة الثانية من مشروع الدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية والواجهات المحسنة للخدمة (آمر) في جميع فروع الوزارة وقطاعاتها، بهدف تحسين تجربة المستخدمين، وتسهيل وتسريع الوصول للخدمات المقدمة لهم.ويشمل المشروع إطلاق تطبيق آمر على الهواتف الذكية، بالإضافة إلى أكثر من 150 خدمة مقسمة على مجموعة من الحزم لتغطي موظفي الوزارة، بهدف تهيئة البيئة الإدارية للانتقال إلى مفهوم الموارد البشرية الشامل.وتشمل هذه المرحلة، فروع الوزارة والأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، ويعد تطبيق (آمر) للأجهزة الذكية ضمن مخرجات مشروع (التشغيل والدعم الفني لأنظمة الموارد البشرية)، ويشتمل التطبيق على الإجازات الإلكترونية بأنواعها، وقسيمة الراتب، والتعاريف المختلفة، ومجموعة من الخدمات.