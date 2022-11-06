وقَّعت «الصحة» اتفاقية تعاون مبنية على القيمة المحققة value-based agreement مع شركة (روش السعودية)، وتعدُّ هذه الخطوة قفزة نوعية في الرعاية الطبية الحكيمة لتقديم علاج نوعي لمرضى الضمور العضلي الشوكي، وهو مرض وراثي جيني يصيب الأطفال في سن مبكر، وقد يمتد معهم إلى سن البلوغ ويؤدي إلى ضعف العضلات ومضاعفات تنفسية.

وقّع الاتفاقية كلٌّ من وكيل الوزارة المساعد للخدمات الطبية المساعدة الدكتور أحمد الجديع، والوكيل المساعد للإمداد المهندس مرعي الجابري، ومن جانب «روش السعودية» مدير عام الشركة الدكتور عبدالرحمن صبرة.

يذكر أن الاتفاقية تأتي ضمن أحد برامج وزارة الصحة ممثلة بالوكالة العلاجية، للرعاية المبنية على القيمة المحققة.