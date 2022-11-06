يعد الأرق مشكلة شائعة بين الناس في مختلف أنحاء العالم، إذ تقول بعض الأرقام إن ما بين 30 و40% من البالغين في الولايات المتحدة يجدون صعوبة في النوم كل ليلة وعلى مدار السنة.

وقال موقع «بوي جينيوس ريبورت» إن الأشخاص الذين يبلغون عن مشاكل في النوم ليسوا كلهم مصابين بـ«الأرق»، مضيفا «في بعض الأحيان، يكون أكبر قاتل للنوم هو عقلك».

وشرح عالم النفس أريك براذر هذا الأمر بالقول «بكل بساطة، اجترار الأفكار يمكن أن يتسبب في فقدان النوم لعدة ساعات».

وتابع «اجترار الأفكار يبقي عقلك مشوشاً ومنزعجاً، ما يجعله القاتل الأول للنوم الذي يعاني منه الناس في أغلب الأحيان، إذ يفكرون في تعليق غبي قاموا به، أو جدال دخلوا فيه أو خطأ قلقوا بشأنه.. كل هذه التفاصيل تفقدك تماماً القدرة على النوم بسهولة».

وعلى الرغم من أن هناك الكثير من الطرق والحلول لمساعدتك على النوم بسرعة، يقول براذر إن التغلب على «قاتل النوم رقم واحد يجب أن يجري في وقت مبكر من اليوم».

وأوضح «تخصيص 15 دقيقة فقط في وقت أبكر من اليوم للتفكير في الأمور التي تقلقك، قد يساعدك على تقليل اجترار الأفكار لاحقاً في المساء».

هذه الـ15 دقيقة توصف بـ«وقت القلق العاطفي»، ويقول عالم النفس براذر إنه «يجب التأكد من عدم تشتيت انتباهك خلال القيام بذلك.. إذ يجب الحرص على إعداد قائمة بالأشياء المقلقة وتركيز تفكيرك عليها».

وأشار إلى أن «الفكرة قد تبدو سخيفة، لكن ممارستها بجدية قد تساعدك على النوم بسرعة».