تشارك المملكة، ممثلة بـ «السعودية الرقمية»، في فعاليات مؤتمر Gartner IT Symposium/Xpo 2022، والذي يُعقد في مدينة برشلونة، بإسبانيا، خلال المدة من 7 - 10 نوفمبر؛ بهدف استعراض عدد من قصص النجاح الرائدة في مجالات الحكومة الرقمية بالمملكة وإبرازها دوليًا.ويمثل «السعودية الرقمية» عدد من الجهات الحكومية وهي (وزارات الداخلية، والصحة، والعدل، والاستثمار، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة السعودية للسياحة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية).ويضم الوفد السعودي نخبة من القيادات الحكومية الرقمية، وصنّاع القرار في التحول الرقمي، إضافة إلى ممثلي المنصات الحكومية الرقمية، وفريق عمل السعودية الرقمية.ويأتي هذا المعرض الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية في إطار تعزيز حضور المملكة على الخريطة الرقمية العالمية، والتعريف بمنجزات الحكومة الرقمية في المملكة، حيث يعد المؤتمر أكبر تجمع عالمي لصنّاع تقنية المعلومات يستعرض التوجهات الإستراتيجية وقصص النجاح في مسارات التحول الرقمي.