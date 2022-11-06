أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام)، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أن مدة الاعتراض على إعلانات طلبات تملك العقارات عند ظهورها في المنصة الإلكترونية هي 30 يومًا.

وبينت الأمانة في ردها على الأسئلة الشائعة أنه في حال وجود نواقص تتم إفادة صاحب الطلب لاستكمال النواقص والتعديل، مشيرة إلى أنه يمكن لمقدم الطلب تعديل بيانات التواصل في أي وقت.

وأوضحت أنه لا يلزم وجود وكالة عند تقديم طلب للورثة، ويكتفى بتقدم أحد الورثة للمنصة مع تقديم حصر الإرث، مفيدة بأن فرز جزء من مساحة بصك حجة الاستحكام من خلال مبايعات هو من اختصاص المحاكم.