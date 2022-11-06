أعلن برنامج «مساند»، أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الهادف إلى متابعة وتحسين قطاع العمالة المنزلية، أن أجر العمالة المنزلية يتم بالاتفاق بين العامل المنزلي وصاحب العمل مع مكتب الاستقدام.

وكشف «مساند» أنه تم تحديد الراتب لمهنة «عاملة منزلية» فقط من تايلند بمبلغ 500 دولار (1875 ريالا)، مشيرا إلى أنه يمكن للعميل زيادة المبلغ حسب الاتفاق بين أطراف العقد.

وأكد البرنامج أن تكلفة الاستقدام في خدمة «معروفة» منخفضة وثابتة بحسب المهن والجنسيات المتاحة لدى جميع مقدمي الخدمات، كاشفا أن خدمة «معروفة» تتيح استقدام عاملة منزلية من الفلبين، سريلانكا، كينيا، مختارة من قبل صاحب العمل.

وأوضح «مساند» أن أنواع الاستقدام في البرنامج كالتالي: «حسب المواصفات»: استقدام العامل أو العاملة المطابق للمواصفات التي يريدها المستفيد، «معيّن باسم»: استقدام عامل أو عاملة في أي مهنة يعرضها مساند بالاسم ورقم الجواز، «معروفة»: استقدام عاملة منزلية مختارة بالاسم ورقم الجواز ولا تشمل الخدمة المهن الأخرى، «تأجير خدمات العمالة المنزلية»: التعامل مع شركات استقدام تقدم خدمات التأجير.