انطلقت مساء أمس (السبت)، بمدينة تبوك مبادرة «كات ووك» بالتزامن مع إطلاقها على المستوى المحلي والدول، ضمن شراكة إستراتيجية بين نيوم وإمارة منطقة تبوك، والتي تهدف لرفع الوعي بضرورة حماية القطط البرية.

وشملت المبادرة مسيرة توعوية شارك فيها جميع أطياف مجتمع مدينة تبوك، ولمسافة سبعة كيلومترات على طريق الملك عبدالله؛ لرفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرَّضة للانقراض في كل أرجاء العالم، كما شملت المبادرة أركاناً للتوعية بالأنواع المعروفة للقطط البرية، وعدداً من الأنشطة الترفيهية المختلفة والأسر المنتجة.

يذكر أن مبادرة «كات ووك» مسيرة توعوية تقام سنوياً، وتعد إحدى مبادرات مؤسسة "كاتموسفير" التي أطلقتها سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، عام 2021 بهدف الحفاظ على حياة القطط البرية (السنوريات)، ومن بينها النمر العربي، وحماية دورتها الحياتية الطبيعية، إضافة إلى تعزيز ودعم عمل منظمة «بانثيرا» التي تعدُّ المنظمة الوحيدة المكرسة حصرياً للحفاظ على حياة 40 نوعاً من القطط البرية في العالم من خلال إطلاق عدد من المبادرات الإستراتيجية والحملات التوعوية ودعم المبادرات الإقليمية والدولية في هذا الشأن.