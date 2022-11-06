جدة: ضبط ومصادرة 9 أطنان من الخضراوات والفواكه الفاسدة

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة محافظة جدة في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضري على الطرق الرئيسية وداخل الأحياء السكنية خلال الفترة من 27 سبتمبر الماضي حتى 3 من شهر نوفمبر الجاري، عن ضبط ومصادرة أكثر من 9 أطنان من الخضراوات والفواكه في مواقع وأحياء متفرقة ضمن نطاق 16 بلدية فرعية.

وتؤكد أمانة جدة مواصلة جهودها ضمن لجان ميدانية في تنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسط المخالفة في المواقع التي تشهد وجود الباعة فيها حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، ولتحسين المشهد الحضري، مثمنة تعاون السكان والزائرين في عدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو من خلال مركز البلاغات 940.

وأوضحت الأمانة أنه في إطار الجهود الميدانية لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة وإتلاف 361 من البسطات والعربات العشوائية في مواقع متفرقة، وتنوعت المواد المعروضة عشوائيا لتشمل الخضار والفاكهة والبطاطس والتمور والخردوات والملبوسات، مبينة أنه جرى تسليم كميات الخضار والفاكهة الصالحة للاستهلاك للجمعيات الخيرية.