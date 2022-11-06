قبض مركز الضبط الأمني بشني في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير على مواطن بحوزته 107 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.