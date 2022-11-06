القبض على مواطن بحوزته 107 كغم من الحشيش المخدر في سراة عبيدة أخبار الاحد 06 نوفمبر 2022 10:29 «عكاظ» (جدة) 340 مشاهدة المواطن وبحوزته الحشيش المخدر بعد القبض عليه (الأمن العام) -A +A «عكاظ» (جدة) قبض مركز الضبط الأمني بشني في محافظة سراة عبيدة بمنطقة عسير على مواطن بحوزته 107 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص.< Previous PageNext Page > الأمن العام مركز الضبط الأمني مركز الضبط الأمني في شني محافظة سراة عبيدة الحشيش المخدر ضبط 107 كيلوغرامات من الحيشي المخدر