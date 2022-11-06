5 مليارات دولار استهلكت في محطة الهيدروجين الأخضر في محطة نيوم
541 كيلومترا مساحة التشجير في الرياض الخضراء
346 مليارا خفض الانبعاثات ورفع نسبة السيارات الكهربائية
استدامة الرياض
15 مليار دولار مخطط العلا الجديد
4 ملايين شجرة مانجروف
82700 كيلومتر لحماية الحياة الفطرية
10000 موظف في الأمن البيئي
94 % نسبة إزالة النفايات من المرادم
541 كيلومترا مساحة التشجير في الرياض الخضراء
346 مليارا خفض الانبعاثات ورفع نسبة السيارات الكهربائية
استدامة الرياض
15 مليار دولار مخطط العلا الجديد
4 ملايين شجرة مانجروف
82700 كيلومتر لحماية الحياة الفطرية
10000 موظف في الأمن البيئي
94 % نسبة إزالة النفايات من المرادم