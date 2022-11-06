5 مليارات دولار استهلكت في محطة الهيدروجين الأخضر في محطة نيوم541 كيلومترا مساحة التشجير في الرياض الخضراء346 مليارا خفض الانبعاثات ورفع نسبة السيارات الكهربائيةاستدامة الرياض15 مليار دولار مخطط العلا الجديد4 ملايين شجرة مانجروف82700 كيلومتر لحماية الحياة الفطرية10000 موظف في الأمن البيئي94 % نسبة إزالة النفايات من المرادم