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5 مليارات دولار استهلكت في محطة الهيدروجين الأخضر في محطة نيوم

541 كيلومترا مساحة التشجير في الرياض الخضراء


346 مليارا خفض الانبعاثات ورفع نسبة السيارات الكهربائية

استدامة الرياض

15 مليار دولار مخطط العلا الجديد

4 ملايين شجرة مانجروف

82700 كيلومتر لحماية الحياة الفطرية

10000 موظف في الأمن البيئي

94 % نسبة إزالة النفايات من المرادم