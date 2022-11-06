مبادرة السعودية الخضراء مبادرة وطنية سعودية طموحة، تهدف إلى تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة. وتسريع رحلة التحوّل الأخضر في المملكة، وخفض وإزالة الانبعاثات، والتصدي لتغير المناخ أبرز الإعلانات في عام 2021 للوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060، ورفع المساهمات المحددة وطنياً لخفض الانبعاثات إلى أكثر من الضعف، من 130 إلى 278 مليون طن، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30%، وإعادة التوطين الناجحة لأبرز الحياة البرية المهددة بالانقراض في المملكة والتي تسعى بمجملها لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل. ويجسد تنظيم منتدى ومعرض مبادرة السعودية الخضراء على هامش فعاليات مؤتمر «كوب 27»، التزام المملكة بالتعاون لبناء مستقبل أكثر خضرة للجميع.