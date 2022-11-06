مكنت وزارة التعليم المدارس أخيراً، من الاستعانة بأحد منسوبي المدرسة لكتابة إجابات الطلاب والطالبات في حالة تعرض أحدهم لعارض صحي مؤقت يعوقه عن الكتابة خلال سير اختبارات نهاية الفصول الدراسية.وبينت الوزارة في «دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات للعام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ»، أن الطالب الذي يتعرض لظروف صحية مؤقتة تعوقه عن الكتابة فيمكن أن يكتب إجابته أحد منسوبي المدرسة (يحدده مدير المدرسة مع توخي الحرص في الاختيار، بحيث لا يكون معلم المادة أو قريباً للطالب) ويترك للمعلم بالتنسيق مع وكيل الشؤون التعليمية اتخاذ الإجراء المناسب لحالته وحسب طبيعة المادة ونوع الاختبار.ووفقاً لدليل الإجراءات، إذا تعرض الطالب لعارض صحي أثناء الاختبار فيتم التحفظ على ورقة إجابته، وتدوين محضر يوقع من ملاحظي القاعة، ويعرض على لجنة الاختبارات بالمدرسة؛ ليتم التعامل العاجل مع الحالة حسب ما تستدعيه بما يراعي مصلحة الطالب التعليمية بأحد الحلول التالية: يعطى الفرصة لإكمال الاختبار عندما يزول العارض الصحي في نفس يوم الاختبار أو يختبر بأسئلة جديدة بديلة؛ بشرط أن يكون ذلك في وقت الدوام المدرسي، وإذا استدعت حالته الخروج من المدرسة لتلقي العلاج والعودة في نفس اليوم أو في يوم من أيام الاختبارات يحدد بموافقة الطالب وولي أمره أو اختباره في الموعد المحدد لاختبارات الغائبين بعذر.وجاء في «دليل الإجراءات» أنه في حال تعرض الطالب لظروف مرضية أو أسرية قاهرة تمنعه من الحضور خلال الفصل الدراسي؛ فتقوم لجنة التوجيه الطلابي في المدرسة بدراسة وضعه بالتفصيل، والتأكد من ظروفه، ومن ثم يمنح الفرصة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي من (۱۰۰) درجة في مدرسته.وفيما يتعلق بخريج المرحلة الثانوية الذي منعته ظروفه من أداء الاختبار في الوقت المحدد؛ فتتم دراسة وضعه من قبل الاختبارات والقبول بعد زوال العارض، ولمدير التعليم صلاحية تقدير الوقت والمدة المناسبة لاختباره، والتنسيق في ذلك مع الإدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة إذا لزم الأمر، أما بقية المراحل الدراسية فيتخذ مدير المدرسة الإجراء المناسب بالتنسيق مع الاختبارات والقبول في الإدارة التعليمية. من جهة أخرى، يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس المملكة للبنين والبنات بآخر إجازة مدرسية مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الحالي التي سوف تكون بنهاية دوام يوم الأربعاء القادم وتشمل يوم الخميس ويضاف إليه يوما الجمعة والسبت الإجازة الأسبوعية المعتادة.