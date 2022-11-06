أكدت المتحدث باسم زارة الموارد البشرية والتمنية الاجتماعية سعد آل الحماد، لـ«عكاظ»، أن الوزارة باشرت التقصي في قضية إنهاء عقود 600 موظف وموظفة في جامعة طيبة، بسبب إغلاق قسم التعليم الموازي. وقال: إن الوزارة تعمل حالياً، بالتنسيق مع إمارة منطقة المدينة المنورة، وجامعة طيبة، وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، لبحث هذه القضية والحلول لمعالجتها.من جهته، أوضح المحامي الدكتور عبدالعزيز الشاماني لـ«عكاظ»، أن قرار جامعة طيبة في إنهاء عقود 600 موظف وموظفة إذا كان مستنداً على المادة 77 من نظام العمل وبالقيود التي بينتها المادة والقرار الوزاري رقم (50945) فيكون نظامياً. وأضاف: إذا حدث الفصل وإنهاء الخدمات ولم تُعمل النسبة التي أشار لها القرار وأغفلت هذه الشروط والقيود فتكون أمام خطأ يجب تصحيحه.