تمكنت فرق الهلال الأحمر في تبوك من إنقاذ مواطن في العقد الثالث من العمر سقط من أحد المرتفعات في منطقة صحراوية وجبلية وعرة.

وقال مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف مياح العنزي إنه ورد بلاغ لغرفة القيادة والتحكم بالمنطقة عن سقوط مواطن من أحد المرتفعات بطريق شرما تبوك، وبناء عليه تم توجيه فرقة إسعافية من مركز إسعاف نعمي والتي وصلت الموقع، حيث تبيّن أن المصاب بمنطقة جبلية يصعب الوصول إليه، وعلى الفور تم تفعيل فريق الاستجابة للبيئات النائية، والذي يعد أحد فرق الاستجابة النوعية التي فعلها فرع الهيئة بتبوك والتي تم تدريبها وتأهيلها على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات، وعند وصولهم للموقع تمت مباشرة الحالة وتبين بأنه مصاب في العقد الثالث من العمر لديه إصابة في الطرف السفلي، تم تقديم العناية الطبية اللازمة لحين تخليصه من قبل فرق الدفاع المدني ومن ثم نقله لمستشفى الملك سلمان العسكري بتبوك.

وأضاف بأن هذه الحالة تعتبر الحالة الثالثة في عام ٢٠٢٢، والتي يتم تفعيل هذا الفريق لها بعد حادثتي سليع والديسة في منطقة تبوك مع اختلاف آلية الإصابة وطبيعة المنطقة)، والتي ساهمت في الاستجابة المتقدمة والنوعية ما عاد بأثره على المصابين واستقرار حالاتهم عند وصولهم للمستشفيات.

وأكد بأن الهيئة أقامت (دورة الاستجابة الإسعافية في البيئات النائية) لعدد من الموظفين من مختلف مناطق المملكة في عام ٢٠٢١، واستضافها فرع الهيئة بمنطقة تبوك، تناولت كيفية التعامل مع الحالات في مثل هذه البيئات مع المحافظة على السلامة الشخصية للفريق، وذلك لرفع جودة العمل الإسعافي.

واختتم العنزي حديثة بالتأكيد على أهمية طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997، أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق «أسعفني» أو نداء استغاثة من تطبيق (توكلنا) الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد؛ لاسيما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية ما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية لموقع البلاغ، متمنياً للجميع دوام الصحة والعافية.

This message is intended only for the use of the Addressee and may contain information that is CONFIDENTIAL. If you have received this communication in error, please notify us immediately. Thank You.