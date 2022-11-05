أكد رئيس اللجنة التنفيذية للمؤتمر الدولي العاشر للأمن الصناعي المهندس عالي الزهراني، أن فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية للأمن الصناعي الذي يقام برعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز خلال الفترة من 14 إلى 17 نوفمبر 2022 في قاعة الظهران إكسبو، ستشهد تواجد أكثر من ١٠٠ مشارك وعارض من منظمات أمنية من مختلف دول العالم لاستعراض أحدث ما توصلوا له من أساليب وحلول أمنية، كما يتضمن المؤتمر أكثر من 33 كلمة ومحاضرة يلقيها قادة وخبراء مختصون في مجال الأمن الصناعي عن حماية المنشآت الحساسة وإدارة المخاطر ودور التحول الرقمي والتقنيات الحديثة في الحماية الأمنية، وتطوير القوى العاملة في مجال الأمن الصناعي.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء (الخميس) بالدمام للكشف عن تفاصيل المؤتمر وأبرز فعالياته.من جانبه أشاد النائب الأعلى لرئيس الجمعية الدولية للأمن الصناعي بالشرق الأوسط المهندس عبدالله بن علي الغامدي، بالدعم اللامحدود الذي تلقاه الجمعية وفعالياتها من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي، مؤكداً أن المؤتمر يسعى إلى إنشاء منصة متميزة وفريدة من نوعها للشركات والأفراد العاملين في مجال الأمن الصناعي في المنطقة لتبادل الخبرات والارتقاء بهذا القطاع، حيث سيكون هناك العديد من المتحدثين في المؤتمر يتقدمهم رئيس أرامكو السعودية وقادة الأمن الصناعي محليًا وعالميًا.بدوره أكد الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للخدمات الأمنية تركي الثنيان، أهمية مثل هذه المؤتمرات والملتقيات وما تشكله من إضافة وتبادل للخبرات واستعراض لأحدث الوسائل والحلول الأمنية على مستوى العالم، لاسيما في ظل حضور أكبر وأقوى الشركات والمنظمات المهتمة بالأمن الصناعي ومشاركة متحدثين ذوي خبرة عريضة في المجال.يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها المؤتمر الأمني للجمعية في المملكة العربية السعودية، مما يعكس ما تتميز به المملكة من بيئة مهيأة لاستقطاب أهم الأحداث العالمية كهذا المؤتمر الذي يتوقع أن يصل عدد المشاركين فيه والزوار إلى خمسة آلاف مشارك.