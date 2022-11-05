أوقفت أمانة منطقة حائل عروضاً غنائية في أحد المقاهي شمالي المدينة لمخالفته الأنظمة، خصوصا نظام التراخيص، وتم تطبيق الأنظمة واللوائح بحقّ المقهى من قبل بلدية شمال المدينة.وبحسب لائحة تراخيص الأنشطة الترفيهية، تمتد رخصة إنشاء المرفق الترفيهي لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، في حين تمتد رخصة ممارسة النشاط الترفيهي مدة استمراره، وفي حال مخالفة المرخص له لأي من أحكام اللائحة يحق للجنة الجزاءات إيقاف النشاط الترفيهي، وتعليق أو إلغاء الرخصة، ووقف التعامل مع المخالف بشكل مؤقت أو دائم ووضعه في القائمة المحظورة.