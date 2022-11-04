• يشهد المنتدى مشاركة نخبة من وزراء الحكومات وقادة وخبراء المناخ حول العالم

• يُعقد المنتدى على مدار يومين ويركز على أفضل الممارسات في مجال العمل المناخي ويسلط الضوء على التقدم المحرز في المملكة

• يتم افتتاح «معرض مبادرة السعودية الخضراء» التفاعلي الذي يستعرض جهود المملكة في مجال العمل المناخي يوم 7 نوفمبر ويستمر حتى 18 نوفمبر

كشفت السعودية برنامج ومتحدثي النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي سيقام يومي 11 و12 نوفمبر 2022 على هامش فعاليات مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، إذ يجمع نخبة من قادة الفكر وخبراء المناخ لمناقشة التقدم المحرز خلال العام الماضي؛ بما يوضح التزام المملكة ومساهمتها الفعالة في مجال العمل المناخي لتحقيق شعار «من الطموح إلى العمل».

وسيركز اليوم الأول للمنتدى على رحلة الانتقال الأخضر للمملكة. وستسلط الجلسات الضوء على نهج المملكة متعدد الأوجه والتخصصات للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تتمحور المناقشات حول مصادر الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين النظيف، وجهود المملكة الرائدة في تنمية الاقتصاد الدائري للكربون.

وسيكون التشجير وحماية البيئة الطبيعية في المملكة من أبرز موضوعات اليوم الأول. ففي عام 2021، التزمت المملكة بهدف زراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء البلاد، وهدف زراعة 450 مليون شجرة بحلول عام 2030. وسيحدد منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022 خطط السعودية لتحقيق هذا الهدف بطريقة مستدامة ودقيقة للحفاظ على التنوع البيولوجي الفريد للبلاد.

أما اليوم الثاني للمنتدى، فسيرصد المساعي المطلوبة من كافة شرائح المجتمع لتحقيق مستقبل مستدام للجميع. وستركز المناقشات على ضرورة التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، وتنمية قطاع التمويل الأخضر، وأهمية مشاركة القطاع الخاص. وتخصص جلسات ما بعد الظهر لتسليط الضوء على أهمية دور الشباب في العمل المناخي، مما يجسد نهج المملكة لتفعيل دور جميع شرائح المجتمع في الارتقاء بسوية الحياة وحماية الأجيال القادمة.

وسيناقش قادة المناخ المحليون والإقليميون والدوليون خلال المنتدى أفضل الممارسات المتبعة، إلى جانب تسليط الضوء على الابتكار، وتحفيز المساعي لمكافحة تغير المناخ.

وتشمل قائمة المتحدثين الذين تم تأكيد مشاركتهم:

• ممثلو الحكومة السعودية، وعلى رأسهم:

- وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

- وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

- المبعوث لشؤون المناخ عادل الجبير.

- وزير السياحة أحمد الخطيب.

- وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

- وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه.

دعاة حماية المناخ الدوليين وعلى رأسهم:

- رئيس المكسيك السابق فيليبي كالديرون.

- وزيرة التغير المناخي والبيئة، مريم بنت محمد المهيري، الإمارات.

- وزير الدولة لشؤون الطاقة والمناخ والبيئة لمنطقة آسيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، اللورد جولدسميث، المملكة المتحدة.

- رئيس التعاون الدولي، معهد بكين للتمويل والاستدامة تشينج لين، الصين.

- الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي، الدكتورة أنجيلا ويلكينسون.

- الرئيس التنفِيْذي للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه، جاريد دانيلز.

- رئيس لجنة انتقالات الطاقة اللورد أدير تيرنر.

- بطل العمل المناخي التشيلي في مؤتمر كوب 25، غونزالو مونيوز.

• الرؤساء التنفيذيون الذين يقودون رحلة الانتقال للطاقة النظيفة

- الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، أمين حسن الناصر.

- المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة غرين هيدروجين إنترناشيونال، برايان ماكسويل.

- الرئيس والمدير التنفيذي لشركة أكوا باور، بادي بادماناثان.

- رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة إير برودكتس آند كيميكالز، سيف الله قاسمي.

- رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بوياني.

إضافة إلى المنتدى المخصص للمدعوين والمستمر على مدار يومين؛ يمتد «معرض مبادرة السعودية الخضراء»، على مساحة واسعة تستعرض نطاق ووتيرة الحراك المناخي في السعودية؛ حيث يفتح أبوابه أمام العامة يوم 7 نوفمبر ويستمر حتى 18 نوفمبر.

وسيحظى زوار المعرض بفرصة استكشاف تنوع وأهمية المبادرات المنفذة حالياً في مختلف أرجاء المملكة – بدءاً من إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف على مستوى العالم في نيوم، وصولاً إلى برامج إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأحياء البرية المهددة بالانقراض في المملكة – والتي تسعى بمجملها لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.

ويجسد تنظيم منتدى ومعرض مبادرة السعودية الخضراء على هامش فعاليات مؤتمر كوب 27 التزام المملكة بالتعاون لبناء مستقبل أكثر خضرة للجميع.

كما أن استمرار مناقشة الأهداف المحددة في إطار مبادرة السعودية الخضراء ما هو إلا تأكيد إضافي على التزام المملكة بتحقيق هدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060 بما يتماشى مع خطط التنويع الاقتصادي والتنمية في المملكة.

للحصول على كامل تفاصيل المنتدى، وللتسجيل لزيارة معرض مبادرة السعودية الخضراء، يرجى زيارة الرابط:

https://www.greeninitiatives.gov.sa/sgi-forum